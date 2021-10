Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al social-democraților, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca PSD este de mult timp in jocul Klaus Iohannis și ca președintele are un plan, iar PSD face parte din acesta.„Ei (PSD - n.r.) au fost parte din acest joc atunci cand au batut palma cu Iohannis și Cițu amanand moțiunea in septembrie.…

- Klaus Iohannis a vrut ca PNL sa fie controlat de el 100% și nu putea face asta cu Ludovic Orban și a mai vrut ca cel care face propunerile pentru șefii parchetelor sa fie omul lui, spune Liviu Dragnea:„iși bate...

- Ministrul demisionar al Agriculturii, Adrian Oros, isi retrage demisia , acesta declarand ca este oricum pentru o perioada scurta si ca fermierii nu trebuie sa fie afectati de criza politica. Ministrul, sustinator al fostului lider Ludovic Orban, isi anuntase demisia din Guvern pe 27 septembrie, dupa…

- Moțiunea de cenzura anti-Cițu a trecut prin votul, umar la umar, PSD-USD-AUR. Se vorbește despre recordul celor 281 de voturi care au trecut moțiunea. Dar recordul este unul inca mai ciudat: pentru prima data s-a dus la implinire o moțiune impotriva unui singur om politic, Florin Cițu, iar in locul…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat ca premierul este un pion care poate fi sacrificat oricand de președintele Klaus Iohannis. „O criza politica declanșata probabil cu acordul președintelui de la 1 spetembrie, practic a aruncat Romania in aer și in momentul de fața…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat duminica faptul ca oamenii le reproșeaza politicienilor de la putere, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca au declanșat aceasta criza politica, in loc sa se ocupe de guvernare. El spune ca trebuie soluționata criza „in acord cu așteptarile cetațenilor” și a adaugat…

- Miza actualei batalii e dezvoltarea Romaniei, care, deși toate partidele și tendințele din societate o doresc, e vazuta in mod diferit cand vine vorba despre caile de urmat. Soluțiile ne despart și niciuna dintre variante nu are majoritate in societate. Nici președintele Iohannis și nici cealalta tabara…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus, luni seara, la Realitatea Plus, ca actuala coaliție, din care USR PLUS a decis sa plece, trebuie refacuta. "Trebuie rfacuta coaliția, trebuie un Guvern care sa se bazeze pe o majoritate parlamentara. Cand ești la guvernare, trebuie sa pui in aplicare…