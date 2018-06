Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Neptun, referindu-se la nominalizarea lui Gabriel Vlase la SIE, ca si el si Calin Popescu Tariceanu au primit o adresa in acest sens de la presedintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca „aduce mai multe intrebari decat clarificari“.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, legat de nominalizarea social democratului Gabriel Vlase la conducerea SIE, ca aceasta aduce mai multe intrebari decat clarificari, ironizand in acest fel raspunsul similar dat de Klaus Iohannis privind decizia CCR care o vizeaza pe Kovesi.

- Jurnalistul Ion Cristoriu a comentat joi, la B1 Tv, decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l nominaliza pe Gabriel Vlase la șefia SIE, precizand ca este o mutare inteligenta „de tip Traian Basescu”."Numirea unui psd-ist este o mișcare care ma surprinde in cazul lui Iohannis! Eu credeam…

- "Este un demers perfect motivat. Doamna Viorica Vasilica Dancila nu are ce sa caute in fruntea Guvernului. Este o marioneta a lui Dragnea si a lui Tariceanu, care executa orbeste toate ordinele ticaloase ale celor doi", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Mediafax. PNL va…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca Romania nu are de un an si jumatate ambasador in Israel iar acesta este "un semnal foarte prost". "Propunerea (de ambasador in Israel - n.r.) e inaintata demult, de ceva timp, nu e de ieri. Presedintele nu a raspuns absolut…