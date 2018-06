Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Vlase este cea mai buna propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe, a declarat vineri secretarul general al PSD, Marian Neacsu, adaugand insa ca PSD nu a transmis aceasta propunere in mod oficial catre președintele Klaus Iohannis. Potrivit lui Neacșu, un vot in parlament pe aceasta…

- Liderul PMP Traian Basescu a vorbit vineri, intr-o postare pe Facebook, despre nominalizarea deputatului PSD Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe (SIE), spunand ca aceasta solutie a multumit pe toata lumea si „a rezolvat si dilemele momentului: o revocare, o suspendare si o condamnare”.…

- Iohannis a cedat in fața lui Dragnea? Nominalizarea noului director al Serviciului al Serviciului de Informații Externe in persoana unui membru PSD, Gabriel Vlase, a incins mințile multor analiști, lansandu-se diverse scenarii. De fapt, explicația este una simpla.

- Nominalizarea deputatului Gabriel Vlase a luat pe aproape toata lumea prin surprindere. Ea venea in toiul unui razboi crunt intre PSD și președintele Romaniei și intr-un moment in care nimeni nu se mai aștepta la o astfel de mutare. Deși in zona politica aparusera zvonuri inca din cursul saptamanii…

