- Conducerea Consiliului Județean Gorj a aflat de la Ministerul Energiei ca Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia(CEO) este confidențial. Șefii Consiliului Județean au estimat in Planul de Tranziție Justa realizat pentru județul Gorj ca Planul de restructurare și decarbonare al Complexului…

- Romania, unul dintre principalii beneficiari ai politicii de coeziune a UE, are inca mult de facut cu privire la programele sale operaționale inainte de a putea extrage fonduri din perioada 2021-2027. Intr-un articol scris de Bogdan Ghinea și publicat pe euractiv.com se mai precizeaza: Pachetul privind…

- „Romanii nu trebuie sa aștepte nimic de la Guvern in urmatoarele luni. Pana pe 25 septembrie Cițu e plecat in campanie. Se ocupa doar de problemele liberalilor cu carnet de partid. Alegerile zgomotoase din PNL au devenit prioritare, nu guvernarea. Se vede deja mare șef la PNL și l-a și zburat pe anonimul…

- Planul national integrat de energie si schimbari climatice va fi actualizat la nivelul anului 2022 - 2023, in contextul noilor tinte si discutii in desfasurare de la Comisia Europeana, a declarat, joi, intr-o dezbatere de specialitate, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Dan Dragan. "Planul de…

- Platile compensatorii pentru angajatii care lucreaza in minerit Mineri. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : România va trebui sa faca un efort bugetar de aproximativ 1 miliard de lei pentru a asigura platile compensatorii ale celor 8.000 de angajati care lucreaza în…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) nu a fost respins de Comisia Europeana, a anunțat un purtator de cuvant al instituției. ”Comisia a primit planul de Planul National de Redresare si Rezilienta și a inceput evaluarea planului. Acest proces este in curs, așa ca informația potrivit careia…