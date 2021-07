Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi romani infectați cu varianta Delta a SARS-CoV-2 și-au pierdut viața. Vorbim despre doi barbați din Bacau, de 35, respectiv 62 de ani, care fusesera in Finlanda. Cei doi pacienți nu erau vaccinați impotriva COVID-19. La nivelul județului Bacau vorbim despre un focar cu 6 cazuri, in cadrul unei…

- TOT ce trebuie sa știi despre tulpina indiana DELTA - Cat de contagioasa este și cand vine valul 4Varianta B1617.2 (Delta) sau tulpina indiana este considerata cea mai adaptata dintre cele patru variante virale de ingrijorare, cu un grad ridicat de contagiozitate, de doua ori mai mare fața de tulpina…

- Organizația Mondiala a Sanatații a informat, miercuri, ca numarul contagierilor cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu 3% fata de saptamana anterioara, relateaza EFE, citata de Agerpres.In ultima saptamana, numarul infecțiilor cu COVID-19 raportate in intreaga lume…

- Tulpina indiana a coronavirusului genereaza din ce in ce mai multe ingrijorari. Denumita B1617.2, mutația Delta este considerata cea mai adaptata dintre cele patru variante ingrijoratoare de Covid-19 descoperite. Varianta B1617.2 are un grad ridicat de contagiozitate. Transmisibilitatea este de doua…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a transmis miercuri o informare privind caracteristicile tulpinii indiene, denumita Delta. Comunicatul vine dupa ce astazi Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a anunțat depistarea a opt cazuri de infectare cu varianta…

- ”Mai este o persoana in Argeș confirmata cu varianta Delta. Acum este internata la Terapie Intensiva non-Covid.Pana la 20 iunie, in Romania au fost inregistrate 44 de cazuri, cele mai multe fiind in Ilfov, Argeș și București. O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, sunt cazuri…