- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat, luni, ca restaurarea salii festive a institutiei se apropie de final, aceasta urmand sa-si recapete aspectul din perioada interbelica, prin…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni, in timpul festivitatii de deschidere a anului universitar la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, ca medicina militara va fi una dintre "reginele" proiectelor de dezvoltare a…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a primit o placheta de la Uniunea Europeana in semn de recunoaștere pentru implicarea in dezvoltarea și promovarea studiilor europene, a anunțat joi, 18 august, conf. univ. dr. Mihaela Natea, coordonatorul…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat, marti seara, ca in timpul lucrarilor de reabilitare a cladirii centrale a universitatii au fost descoperite mai multe picturi de o valoare…

- O ampla campanie de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin a fost demarata, marti, in judetul Covasna, in cadrul unui proiect derulat in Regiunea Centru de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures, in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si…

- Universitatea mureșeana are disponibile 930 de locuri bugetate pentru liniile in limbile romana și maghiara, 20 de locuri finanțate și 570 de locuri la taxa, din care 200 in cadrul Universitații Hamburg, din Germaia. Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din…

- Peste 200 de lectori au participat la cele 24 de sectiuni ale primei Conferinte Nationale "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI", organizata de Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures si Asociatia Medicala Romana, sub patronajul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a caștigat un contract de finanțare prin Masura de investiții PNRR: Digitalizarea universitaților și pregatirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, in valoare de 4.026.312 Euro (valoare eligibila…