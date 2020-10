Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca, pana in prezent, Romania a gestionat bine pandemia COVID-19 iar deocamdata situatia nu presupune carantina sau 'lockdown'. "Aflam de la buletinele de stiri ca la noi pandemia este in extindere, dar, in realitate, lucrurile la noi au fost…

- lista va intra in vigoare de la data de 15 octombrie, de la ora 00.00 The post Persoanele care vin in Romania din urmatoarele tari vor trebui sa intre in carantina 14 zile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Persoanele care vin in Romania din urmatoarele tari vor trebui sa intre…

- Pandemia de COVID-19 atinge cote alarmante, iar numarul tot mai mare de cazuri conduce Romania catre o carantina naționala. Incepand de astazi, de la ora 5, o zona dintr-o comuna din Galați a intrat in carantina, timp de 14 zile. Decizia autoritaților de a restricționa accesul pe aceste strazi a venit…

- Pandemia de Covid-19 este in ziua cea mai neagra. Au fost inregistrate 73 de decese in Romania, in doar 24 de ore. Cinci dintre acestea au avut loc in județul Timiș. Sunt peste 2.100 de cazuri noi in Romania și 82 in Timiș!

- Nelu Tataru se așteapta ca numarul cazurilor zilnice de coronavirus din Romania sa creasca in luna septembrie. Afirmațiile ministrului sanatații vin dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul 43, care prevede redeschiderea restaurantelor, teatrelor și cinematografelor,…

- Procesul de ocupare a paturilor la Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) se desfasoara in functie de evolutia clinica a pacientilor. In prezent Capitala Romaniei are cele mai multe cazuri de coronavirus, fiind urmata de județele Prahova și Argeș. In Bucuresti, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat joi ca, in masura in care nu se respecta regulile, putem ajunge chiar la mai mult de 2800 de cazuri de coronavirus pe zi in luna septembrie, așa cum arata o prognoza a INSP citata de Digi24. Ministrul a subliniat ca pandemia nu se tranșeaza in spital și a…

- Pandemia de COVID - 19 i-a fortat pe multi dintre romani sa-si indrepte atentia catre meleagurile natale pentru petrecerea timpului liber. Experienta cu turismul romanesc i-a surprins pe unii.