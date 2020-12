Dr. Oana Cuzino: masa de sărbători, între răsfăț și exces Mai sunt cateva zile pana cand vom sarbatori incheierea unui an intens, pentru a intra in noul an cu forțe proaspete. Și cum nicio sarbatoare nu ar fi completa fara o masa imbelșugata, mare atenție la efectele negative ale excesului de mancare și alcool, care nu sunt de neglijat. Dr. Oana Cuzino este medic primar geriatru, doctor in științe medi cale și jurnalist. Ea publica informații și articole pe teme medicale pe siteul doc.ro. Prezinta zilnic emisiunea „Ce se intampla, doctore?“ la Pro TV. „Trei sarmaluțe, un caltaboș, puțina piftie, o felie de cozonac, iar ca sa alunece toate bine parca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

