- Peste 500.000 de romani isi sarbatoresc, marti, onomastica, de sarbatorea Sfantului Stefan, transmite Agerpres. Potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor, este vorba despre 359.675 de barbati si 148.924 de femei. Dintre barbati, cel mai intalnit prenume este Stefan – 307.196 persoane,…

- Caz tragic in municipiul Balți. In dimineața zilei de duminica,18 decembrie, in jurul orei 11:00, doua echipe de salvatori și pompieri au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit intr-un apartament.

- ”Avem 444 kilometri de autostrada in licitatie. Sunt 18 segmente de pe 4 autostrazi (A0, A3, A7 si A13), putin peste 444 km cu o valoare estimata totala de 6,54 miliarde euro. Unele merg neasteptat de bine (A7 unde UMB a ofertat extrem de agresiv si a speriat competitorii), iar altele isi continua epopeile…

Suntem din ce in ce mai bolnavi: Europa ar putea fi afectata de o epidemie de cancer in urmatorii 10 ani

- Experții au avertizat ca Europa se va confrunta cu o „epidemie de cancer" daca nu se iau masuri urgente pentru a stimula tratamentul și cercetarea, dupa ce aproximativ 1 milion de diagnostice au fost ratate in timpul pandemiei, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Operația de micșorare a stomacului ajuta femeile cu obezitate sa ramana insarcinate și sa aduca pe lume copii sanatoși Printre efectele nedorite ale obezitații se numara și infertilitatea, atat in cazul femeilor, cat și al barbaților. Studiile indica o legatura intre obezitate și scaderea nivelului…

- FMI: Prețul locuințelor ar putea scadea cu pana la 25% in urmatorii trei ani. Care sunt motivele Fondul Monetar International considera ca majorarea dobanzilor de referinta operata de bancile centrale pentru atenuarea inflatiei poate provoca o scadere a pretului locuintelor de pana la 10% in urmatorii…