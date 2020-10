Stiri pe aceeasi tema

- Compania OMV Petrom, trimisa in judecata in anul 2015 pentru infractiunea de ucidere din culpa in urma decesului un copil de noua ani in apropierea unei sonde din judetul Prahova, a fost condamnata la amenzii penale in cuantum de 750.000 lei. Instanta a decis, de asemenea, ca OMV Petrom sa plateasca…

- Daniel George Tudor, fost vicepresedinte al ASF si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si Doina Tudor, fost senator, au fost achitati definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, respectiv complicitate la luare de mita, informeaza Agerpres.

- Alexandra Dobre, in varsta de 27 de ani, a devenit curier de droguri, dupa ce și-a pierdut locul de munca din cauza pandemiei de Covid-19. Anterior, ea a lucrat ca insoțitoare de bord in Marea Britanie.

- Bar Rafaeli, fosta iubita a lui Adrian Mutu, are probleme cu legea. Frumoasa blonda a fost condamnata pentru frauda fiscala de un tribunal din Tel Aviv. In acelasi dosar, mama acesteia a primit o pedeapsa chiar mai severa. Noua luni de munca in folosul comunitatii va fi nevoita sa presteze Bar Rafaeli.…

- Logodnica turca a jurnalistului saudit asasinat Jamal Khashoggi a calificat luni drept "farsa" verdictul final al justitiei saudite, acuzand Riadul ca inchide acest dosar fara ca identitatea adevaratilor comanditari ai crimei sa fie stabilita, relateaza AFP, relateaza Agerpres."Comunitatea…

- Catalin Moroșanu a fost de-a dreptul impresionat de povestea lui Sergiu Ciobotariu, cunoscut drept „tatal calareț” din Iași. Celebrul sportiv s-a implicat personal. La ajutat pe tanar cu bani, campanii pentru a primi ajutor și chiar sfaturi de viața. Cu toate acestea, la scurt timp, Sergiu s-a ales…

- O fosta primarita PD-L, condamnata in 2014 la inchisoare cu suspendare pentru fraudarea fondurilor europene, candideaza din partea PNL pentru un nou mandat. Fosta primarita este pe listele PNL si pentru Consiliul Judetean, statutul partidului permitandu-i sa candideze pentru ca a fost reabilitata.

- Soția prințului Harry, Meghan Markle, nu poate trai fara un „leac minune“. Un nou secret din intimitatea cuplului a ajuns la publicul larg. Ce a recunoscut fosta Ducesa de Sussex, aflați in continuare. Leacul secret al lui Meghan impotriva țanțarilor Fosta actrița, Meghan Markle, a dezvaluit, recent,…