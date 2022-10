Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 de ani a primit o sansa la viata chiar de la sotia sa, care a fost de acord si a fost compatibila pentru a-i dona un rinichi. Transplantul renal a avut loc in cursul zilei de marti, 11 octombrie, in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon".…

- Timp de doua zile, expertii din domeniul transplantului din Romania participa la a XII-a editie a Congresului ROMTRANSPLANT, care are loc si in acest an la Iasi. La acest eveniment participa specialisti din toata tara din domeniul transplantului hepatic, renal, pulmonar, a transplantului medular, cat…

- Medicii ieseni se lupta sa salveze viata unui barbat in varsta de 36 de ani care a ajuns la spital in stare extrem de grava. Barbatul a fost gasit cazut in strada, cu mai multe marci traumatice pe corp, in stop cardio-respirator. A fost resuscitat, intubat si ventilat mecanic, fiind tratat initial in…

- Al doilea ministru care vine la Iasi si se pronunta pe sansele de finantare ale Institutului Inimii de la Miroslava este mai prudent si mai putin optimist decat ministrul Fondurilor Europene, care a fost luna trecuta in oras. Lui Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, i s-a prezentat urmatorul scenariu:…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din judetul Iasi, a fost accidentat de o bucata de stanca desprinsa dintr-un versant muntos din Bicaz-Chei. “Astazi, 10 august, in jurul orei 15.50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bicaz au fost sesizați cu privire la faptul ca, o bucata de stanca din…