- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzata de luare de mita.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, sa fie eliberata din arest preventiv, urmand ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar, in dosarul in care este acuzata de luare de mita, potrivit Agerpres.Decizia este definitiva. In aceasta dimineata, Sorina…

- Surse politice au declarat pentru Știrile Pro TV ca Sorina Pintea a fost suspendata din Partidul Social Democrat. De altfel, la sfarsitul saptamanii trecute, presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a propus suspendarea din partid a Sorinei Pintea. “Am luat act de propunerea domnului Zetea. Nu e un…

- Curtea de Apel Bucuresti va judeca, vineri, contestatia depusa de fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea fata de decizia de arestare preventiva. Pintea contesta decizia din 28 februarie luata de Tribunalul Bucuresti, prin care a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. …

- Tribunalul Bucuresti a decis sambata seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a Sorinei Pintea in dosarul in care este acuzata de luare de mita. Sambata dimineata, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie…

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea a fost retinuta de DNA, fiind acuzata de luare de mita in forma continuata pentru ca ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 29 februarie 2020, a inculpatei PINTEA SORINA, manager al Spitalului Judetean…

