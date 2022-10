Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer și BioNTech au cerut luni agențiilor americane de specialitate autorizarea vaccinului anti-Covid conceput special contra variantei Omicron pentru copiii intre 5 și 11 ani, au anunțat cele doua companii intr-un comunicat, transmite Europe 1. Cererea de autorizare de urgența a fost adresata Agenției…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a anunțat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, scrie Reuters. „Ma simt bine și nu am simptome”, a declarat Bourla intr-un comunicat, potrivit Mediafax. Bourla, in varsta de 60 de ani, a contactat in luna august COVID și a inceput un tratament cu Paxlovid,…

- Cu exceptia situatiei in care virusul SARS-CoV-2 va avea o evolutie prea rapida, autoritatile sanitare din Statele Unite au declarat ca doresc sa organizeze in viitor o singura campanie de vaccinare anti-COVID-19 in fiecare an, dupa modelul vaccinarii impotriva gripei sezoniere,a informat AFP, preluata…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat miercuri ca este posibila aprobarea in toamna a unui vaccin contra COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech care vizeaza subvariante ale tulpinii Omicron cu transmitere rapida, informeaza AFP. Este vorba despre subvariantele Omicron BA.4 si BA.5 care provoaca…

- Persoanele care au o recadere a Covid-19 dupa tratamentul cu antiviralul Paxlovid pot fi contagioase fara sa știe, deoarece se poate sa nu aiba simptome, subliniaza cercetatorii, transmite CNN. Persoanele care experimenteaza o recadere a Covid-19 risca sa transmita virusul altor persoane chiar daca…

- Președintele american Joe Biden va participa luni la doua intalniri virtuale, el continuand sa-și desfașoare activitatea de la Casa Alba pentru a arata ca nu este afectat de Covid-19, relateaza The New York Times. De altfel, luni, medicul personal al Casei Albe, Dr. Kevin C. OConnor, a anunțat ca simptomele…

- Starea sanatatii presedintelui american Joe Biden, care joi a fost testat pozitiv pentru COVID-19, se amelioreaza si niciuna dintre cele 17 persoane identificate cu care a intrat in contact nu a fost testata pozitiv pana in prezent pentru coronavirus, a declarat duminica Ashish Jha, coordonatorul grupului…