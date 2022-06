Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul medical principal al presedintelui Biden, medicul Anthony Fauci, director al Institutului National de Alergii si Boli Infectioase a fost testat pozitiv pentru COVID-19, potrivit France 24. Fauci, de 81 de ani, are simptome usoare si a fost supus de doua ori unui rapel, a precizat institutul…

- Celebrul medic american Anthony Fauci, principalul consilier al presedintelui Joe Biden in combaterea crizei sanitare provocate de noul coronavirus in Statele Unite, a fost testat pozitiv cu COVID-19, a anuntat Institutul National de Boli Infectioase (NIAID), condus chiar de acest specialist in imunologie.

- Medicul Anthony Fauci, director al Institutului National de Alergii si Boli Infectioase si consilier medical principal al presedintelui Biden, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, transmite CNN. Fauci, in varsta de 81 de ani, are simptome usoare si a fost supus de doua ori unui rapel, a precizat institutul…

- Doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase din SUA (NIAID) și principalul consilier al președintelui Joe Biden pe tema crizei sanitare, a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat miercuri institutul american, potrivit CNN . Fauci, in varsta de 81 de ani,…

- Experții in boli infecțioase spun ca va exista o alta pandemie și prezinta 6 moduri in care ne putem pregati pentru ea. Dupa mai bine de doi ani de pandemie Covid-19, am ajuns la o rascruce de drumuri. Pe de o parte, este cel mai bun moment pentru a trage concluziile in ceea ce privește importanța sanatații…

- Un nou studiu realizat pe mai multe persoane vaccinate anti-COVID-19 a aratat ca anticorpii dezvoltați in urma vaccinarii, deși eficienți in cazul tulpinii inițiale de virus, au fost mai puțin eficienți in prevenirea infecției cu varianta Omicron. Este una din explicațiile pentru infectarea unui mare…

- Statele Unite au depașit faza de pandemie de COVID-19, a declarat dr. Anthony Fauci, consilierul medical principal al președintelui Joe Biden și directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, citat de CNN. „Cu siguranța, in acest moment, in aceasta țara, am ieșit din faza de pandemie.…

- Statele Unite au depașit faza de pandemie de COVID-19, a declarat dr. Anthony Fauci, consilierul medical principal al președintelui Joe Biden și directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, citat de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…