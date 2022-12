Dr. Doru Negru: Crăciunul e sărbătoarea sufletului, nu a burții Suntem intr-o ”epidemie ingrozitoare de obezitate”, considera dr. Doru Neagu, medic diabetolog și de boli interne, care subliniaza ca sarbatoarea Nașterii Domnului și-a pierdut semnificația profunda devenind o ”sarbatoare a burții”. „Avem o epidemie ingrozitoare de obezitate in lumea aceasta. Vedeți ca obezitatea nu e o boala bolnava, ci e o boala socio-educaționala. Eu o numesc intoxicație cronica voluntara cu mancare la un sedentar. Asta este! Intoxicație cronica cu mancare!”, spune medicul Negru, pentru DCnews. Craciunul e sarbatoarea sufletului, nu a burții In opinia medicului, ”nimeni nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

