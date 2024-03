Stiri pe aceeasi tema

- La 25 martie, crestinii ortodocsi praznuiesc Buna Vestire, prima dintre cele mai importante sarbatori inchinate Maicii Domnului. La praznicul Bunei Vestiri, Biserica Ortodoxa celebreaza ziua in care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Maicii Domnului ca-l va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este…

- Buna Vestire sau Blagovestenia este ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus. Sarbatoarea este prima zi din postul Pastelui in care este dezlegare la peste. Potrivit traditiei, oamenii nu trebuie sa se certe de Buna Vestire, pentru a nu avea necazuri tot anul. Buna Vestire…

- Buna Vestire se sarbatorește pe 25 martie, cu 9 luni inainte de Nașterea Domnului, pe 25 decembrie. Aceasta sarbatoare poarta mai multe denumiri, insa este momentul in care Sfantul Arhanghel a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu. In aceasta zi, se merge la biserica cu bucate care…

- Tot in aceasta zi, pomenirea cuviosului parintelui nostru Artemon, episcopul Seleuciei din Pisida.Cuviosul parintele nostru Artemon s a nascut si a crescut in tinutul Seleuciei si anume in cetatea cu acelasi nume. Cand fericitul Pavel, apostolul, a ajuns in Seleucia, nu a mai fost cu putinta ca lumina…

- Pe data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși și romano-catolici praznuiesc Boboteaza, care semnifica Botezul Domnului in raul Iordan, și incheie șirul sarbatorilor de iarna incepute in Ajunul Craciunului. Boboteaza este amintita din secolul al II-lea și era sarbatorita impreuna cu Nașterea Domnului, iar…

- Luni, 25 decembrie 2023, de praznicul imparatesc al Nasterii Domnului – Craciunul –, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca a Sfantului Vasile cel Mare la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, inconjurat de soborul sfantului…

- Premierul Marcel Ciolacu a ascultat Sfanta Liturghie de Nașterea Domnului ca orice roman creștin. A mers la Catedrala Patriarhala, aici unde slujba a fost oficializata chiar de Patriarhul Daniel.Un mesaj de sarbatoare l-a avut și Patriarhul Daniel cu ocazia Craciunului. „Este sarbatoarea iubirii smerite”,…