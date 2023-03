Stiri pe aceeasi tema

- Federația Naționala a Parinților solicita masuri urgente pentru combaterea consumului și traficului de droguri in randul tinerilor, dupa ce autoritațile au efectuat luni, 20 martie, zeci de percheziții la persoane banuite ca au vandut droguri in mai multe licee din București iar doi tineri au fost arestați…

- Consumul și traficul de droguri in randul tinerilor starnește ingrijorare in randul parinților. In acest sens, reprezentanții parinților solicita masuri urgente pentru combaterea acestui fenomen. Apelul parinților este facut in contextul acțiunilor desfașurate de DIICOT privind instrumentarea unui dosar ce…

- Cu regret va anunțam trecerea in neființa a domnului Pavel Mimiș, unul dintre cei mai apreciați medici ai Spitalului Județean de Urgența din Targoviște. Cei care vor sa-și ia ramas bun de la acesta o pot face marți, la pranz, la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Echipa Gazeta Damboviței…

- Sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș, polițiștii au desfașurat in data de 09/10.03.2023, in intervalul orar 18:00-02:00, controale ample pe șoselele din Timiș, pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri in randul conducatorilor auto. Cu acest prilej, au fost legitimate…

- Deputatul Bota Calin:Spitalul Județean de urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a obținut un nivel de acreditare! „Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate – ANMCS- a incadrat Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare in categoria a II-a de acreditare, in condițiile…

- Florin Roman: „In județul Alba, ”flagelul consumului de droguri clasice sau artizanale face ravagii in randul adolescenților, in special” Florin Roman: „In județul Alba, ”flagelul consumului de droguri clasice sau artizanale face ravagii in randul adolescenților, in special” Florin Roman a „atacat”…

- Un copil de doi ani cu fractura de membru superior a fost cu preluat cu senilata de la Suraia, vineri seara, fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’, dupa ce drumul spre Focsani a devenit impracticabil din cauza zapezii de pe carosabil, a informat…

- De ceva timp se vorbește prin diferite medii din Suceava de o creștere alarmanta a consumului de substanțe interzise in randul tinerilor, in special canabis și substanțe psihoactive denumite generic etnobotanice.Creșterea consumului este cunoscuta și de catre cei care sunt cel mai aproape de ...