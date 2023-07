Stiri pe aceeasi tema

- Arsuri solare, imbatranirea pielii, cancer de piele, insolații. Sunt doar cateva dintre efectele expunerii necontrolate la razele ultraviolete ale soarelui. Razele ultraviolete (UV) se impart in mai multe categorii, in funcție de lungimea de unda. Cele care pot afecta corpul uman, și la care suntem…

- Șase copii din localitatea Dragalina, județul Calarași, sunt in stare de inconștiența dupa ce au inghițit antibiotice. ”La data de 27.06.2023, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12 ani, au ingerat mai multe medicamente…

- Bea suc de morcovi! Inainte cu 2-3 saptamani de expunerea prelungita la soare, este recomandat sa consumam zilnic 150 de ml de suc de morcovi proaspat, facut in casa, ne sfatuieste medicul dermatolog Viviana Iordache, de la clinica DermaLife. Daca nu, ar trebui sa consumam morcovi cruzi. Aceste legume…

- Soarele poate deveni inamicul numarul 1 al frumusetii si al sanatatii pielii, atunci cand expunerea este excesiva si fara fotoprotectia corespunzatoare. Razele ultraviolete sunt de trei feluri: UVA, UVB, UVC. Razele de tip UVC sunt oprite de atmosfera, iar razele UVA si UVB te afecteaza chiar si atunci…

- Maria Oprea, Barlad: "Fiul meu are 4 ani si are probleme cu respiratia de aproape un an. Cel mai adesea respira pe gura, motiv pentru care tine buzele intredeschise mereu. De asemenea, raceste des, ii curge nasul, tuseste, si se plange ca il dor urechile si capul. In aceste momente doarme prost si este…

- Un profesor de boli infecțioase de la Universitatea Manchester avertizeaza asupra unei infecții cutanate cu evoluție lenta, pentru care ”lumea nu este pregatita”, deoarece tratamentul folosit in prezent nu mai este eficace. Este vorba despre pecingine sau tinea. Mai precis, daca tinea era o infecție…