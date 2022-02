Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Spitalului Militar Central a vorbit marti, intr-o conferinta de presa, despre un fenomen ingrijorator inregistrat in pandemie: foarte multi pacienti au ajuns la spital cu clostridium, infectie care a putut fi foarte greu gestionata de medici. Aceasta situatie, spune medicul, a aparut in…

- Peste 100 de militari americani au sosit deja in Romania, pentru a asigura logistica incartiruirii trupelor SUA ce urmeaza sa ajunga in tara noastra in viitorul apropiat, a anuntat ministrul Apararii, Vasile Dincu, ieri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Spitalul Universitar de Urgenta Militar…

- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC) a realizat, vineri, prima prelevare de cord din istoria sa medicala in Programul National de Transplant, procedura care s-a derulat in cadrul protocolului de prelevare multi-organ si multi-tesut. Potrivit unui comunicat de presa…

- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" anunta ca a realizat prima sa prelevare de cord, de la o tanara de 20 de ani aflata in moarte cerebrala, inima fiind transplantata la Spitalul Floreasca. Rinichii si ficatul au ajuns la Institutul Clinic Fundeni, iar tesuturile osoase…