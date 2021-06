Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a devenit dominanta la nivel global, a declarat vineri un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Anthony Fauci spune ca vaccinurile autorizate in Statele Unite, inclusiv cel de la Pfizer / BioNTech, sunt eficiente impotriva noii variante a COVID-19. Varianta Delta…

- Anthony Fauci este directorul Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase și a fost aspru criticat pentru parerea acestuia despre pandemia de coronavirus. Barbatul are o fiica pe nume Alison care lucreaza la Twitter, insa cu ce se ocupa Ali și care este funcția ei in cadrul companiei?

- Peter Navarro, consilierul comercial al fostului președinte Donald Trump, a susținut ca dr. Anthony Fauci o sa „dispara” in urmatoarele 90 de zile și l-a acuzat ca este „sociopat”. Navarro a susținut ca COVID-19 provine dintr-un laborator din Wuhan, China. Acest lucru nu a fost dovedit, iar Fauci…

- Institutul National de Alergii si Boli infectioase (NIAID) din Statele Unite a anunțat ca va incepe un studiu in cadrul caruia persoane vaccinate anti-COVID-19 cu schema completa vor primi o doza suplimentara de la Moderna, pentru a vedea daca schema funcționeaza și este sigura, relateaza Business Insider.…

- Anthony Fauci este acum criticat de presa chineza, dupa ce ar fi spus ca nu mai este convins de faptul ca virusul provenit din Wuhan are origine naturala. „Cred ca ar trebui sa investigam in continuare ce s-a intamplat in China pana cand vom continua sa aflam, in masura posibilitaților noastre, ce s-a…

- Tokyo nu este pregatit pentru Jocurile Olimpice, spune doctorul Anthony Fauci. De asemenea, 60-80% dintre japonezi se opun gazduirii olimpiadelor. Jocurile Olimpice de la Tokyo ar urma sa inceapa pe 23 iulie. Jocurile Olimpice de la Tokyo se apropie cu pasi repezi. Competitiile sportive ar…

- Dr. Anthony Fauci, șeful Institutului American pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIH), nu este sigur ca virusul COVID 19 s-a dezvoltat pe cale naturala. El spune ca exista inca multe necunoscute legate de originea maladiei și a cerut derularea unei anch

- Statele Unite se pregatesc sa puna capat situației pandemice. Oficialii din sistemul sanatații se focuseaza in continuare asupra vaccinarii a cat mai multor americani, informeaza Reuters . Potrivit coordonatorului Casei Albe pentru raspunsul la criza coronavirusului, Jeff Zients, aproximativ 58% dintre…