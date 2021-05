Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a lovit diferite sectoare economice cu diferite grade de severitate si viteza, turismul si ospitalitatea fiind printre cele mai afectate. In ultima sa evaluare a stabilitatii financiare, BCE a avertizat ca acest soc inegal concentreaza riscurile in tari foarte specifice si in parti ale economiei…

- Medicii de la Institutul Oncologic din Capitala cer cu disperare medicamente ca sa poata salva in continuare viețile celor care iși pun ultimele speranțe in ei. Situația este cu atat mai critica cu cat acestea lipsesc deja de zece zile, iar Cezar Irimia, reprezentant al Federației Asociațiilor Bolnavilor…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, aflat inca din primele zile in prima linie in lupta cu coronavirusul, nu mai pot face investigații imagistice de tip CT bolnavilor de Covid-19. Computerul Tomograf din spital s-a stricat, iar repararea lui…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Andreea Moldovan a declarat, vineri, ca sunt sectii neocupate, cu specific chirurgical, care pot ingriji pacienti cu COVID care au nevoie de o suplimentare a oxigenului, dar in care nu exista personal sa ii poata ingriji.

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu spune ca autoritatile iau in calcul ca vaccinul anti-Covid-19 sa fie administrat si de catre medicii de familie. Anunțul oficialului vine in contextul in care primele doze de la Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie.…

- „In unele cazuri, pentru ca pacientul sa nu se autoaccidenteze,medicii ATI recomanda fixarea mainilor pacientului cu sisteme special destinate acestui scop”, transmite Colegiul Medicilor, dupa ce in ultimele zile in presa au aparut mai multe informații cu privire la modul in care sunt tratați pacienții…

- Semnal de alarma pentru pacienții care s-au vindecat de COVID-19: Ce spun medicii Un studiu recent arata cu unii pacienți care s-au vindecat de COVID-19 se resimt luni de zile dupa contaminarea cu noul coronavirus. Medicii trag un semnal de alarma spunand ca si cei care au avut forme usoare ale virusului…

- Aproape jumatate din țara inregistreaza creșteri de cazuri de covid. Unele unitați medicale apeleaza din nou la transferul pacienților in stare grava catre spitale in care mai sunt locuri. La Cluj, situația devine critica. Secțiile de Terapie Intensiva, COVID-19, din Cluj-Napoca sunt aproape pline.…