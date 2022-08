Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri de infectie cu variola maimutei au fost raportate in ultima saptamana, a anuntat secretarul de stat in Ministrul Sanatatii, Adriana Pistol, marti, intr-o conferinta de presa. Numarul total de persoane infectate cu variola maimutei in Romania este de 32. Potrivit secretarului de stat, cei…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a aprobat utilizarea unui vaccin impotriva variolei, considerat a fi eficient in proporție de 85% și impotriva variolei maimuței, relateaza miercuri Xinhua, potrivit Agerpres . Decizia vine dupa ce Japonia a confirmat doua cazuri de variola maimutei la sfarsitul lunii…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, inca un caz de variola maimuței. Este vorba de un barbat de 38 de ani din Argeș, care este internat. ”Simptomele au aparut pe data de 8 iulie. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala, iar investigațiile de laborator au confirmat ca pacientul este infectat…

- Trei noi cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in țara noastra, a transmis Ministerul Sanatații. ”Este vorba despre trei barbati, doi dintre ei cu varsta de 38 de ani si unul de 32 de ani, din Bucuresti si din judetul Timis. „Starea lor de sanatate este buna si se afla in izolare (doi pacienti…

- Comisia Europeana cumara peste 100.000 de vaccinuri impotriva variolei maimutei, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii va evalua situatia saptamana viitoare, pentru a stabili daca e vorba de o urgenta sanitara mondiala.

- Un barbat de 32 de ani, diagnosticat cu variola maimutei, este in stare buna si va ramane in izolare, informeaza Ministerul Sanatatii. Investigatiile de laborator au confirmat, marti, ca pacientul este infectat cu variola maimutei. Potrivit sursei citate, acesta s-a prezentat la o clinica medicala din…

- Au fost studiate doua antivirale existente – tecovirimat și brincidofovir – in incercarea de a trata variola maimuței, transmite The Jerusalem Post. Studiul, publicat in The Lancet Infectious Diseases, a examinat raspunsul catorva pacienți la medicamentele antivirale tecovirimat și brincidofovir. De…