- O fetita in varsta de 9 ani a fost transferata cu elicopterul SMURD la Iasi in cursul serii de vineri dupa ce a suferit arsuri pe 55- din corp. Conform medicilor de la Spitalul Municipal de Urgenta din Roman, fetita se juca prin curte atunci cand s-a impiedicat de o oala in care era apa fierbinte. Incidentul…

- Cosmina Stratan: o noua aparitie exceptionala la Festivalul International de Film de la Cannes. Ieseanca a jucat in pelicula franceza „Frere et soeur" („Frate si sora"), a regizorului Arnaud Desplechin, alaturi de Marion Cotillard. In film, aceasta interpreteaza rolul unei refugiate romance in Franta.…

- Persoanele nascute inainte de anul 1979 au fost vaccinate obligatoriu impotriva variolei si in prezent au un risc mai mic de infectare cu variola maimutei, sustine medicul infectionist si directorul medical al Institutului „Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Marinescu, intr-un interviu pentru Europa…

- La Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi a fost inaugurat ieri, 1 iunie, un Compartiment de Neuropsihiatrie Infantila, pentru copiii si adolescentii cu afectiuni psihiatrice. Compartimentul are 20 de paturi, iar reprezentantii unitatii medicale spun ca pentru renovarea si dotarea acestuia a fost…

- Doza a patra de vaccin anti-COVID a inceput sa fie administrata la nivelul intregii tari de ieri, 16 mai. O pot face la cerere persoanele de peste 18 ani si care au facut deja trei doze de vaccin anti-COVID, pe baza de ARN mesager, in urma cu cel putin 4 luni. Recomandarea, mai ales in conditiile in…

- Unul dintre cei doi copii care au fost scosi din incendiul din comuna vasluiana Tacuta a fost externat ieri din spital dupa aproape doua saptamani de tratament. Anuntul a fost facut de medicul curant al acestuia, dr. Sidonia Susanu. Aceasta a subliniat faptul ca micutul de 6 ani, ars in incendiu, a…

- Medicii spun ca, in prezent, se inregistreaza mai multe cazuri de gripa și ca a crescut numarul consultațiilor in unitațile de primiri urgențe ale spitalelor pentru copii, comparativ cu ultimii doi ani. Explicațiile sunt multiple. La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din…