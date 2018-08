Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana Allgeier a semnat astazi un acord pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni la producatorul de software iQuest Group, cu sediul central in Germania si centre de dezvoltare in Cluj, Bucuresti, Sibiu, Brasov si Craiova. iQuest a fost infiintat in 1998 si are in…

- „Romanii din diaspora protesteaza pe 10 August la Bucuresti. Chemam alaturi de noi pe fratii nostri din tara care demonstreaza fara oprire impotriva coruptiei de mai bine de un an. Suntem impreuna! CONTINUAM LUPTA IMPOTRIVA CORUPTIEI! Nu renuntam la democratie! Aparam statul de drept! Nu vom lasa…

- Bucuresti, Cluj si Brasov conduc in topul celor mai multe tranzactii imobiliare, urmate indeaproape de Sibiu, Arad si Piatra Neamt, arata datele RE/MAX Romania. Potrivit acestora, ponderea cea mai mare a tranzactiilor s-a inregistrat pe segmentul rezidential (72%).

- Topul Forbes 40 cele mai bune orașe pentru afaceri din Romania a ajuns la ediția cu numarul șase. Specialiștii de la Forbes analizeaza reședințele de județ, polii de business din fiecare unitate administrativa, dar și rezultatele inregistrate la nivelul intregului județ. Se ține cont de salariul…

- Compania Wienerberger aniverseaza 20 de ani de la venirea in Romania prin organizarea unei Caravane prin țara • Dupa Craiova, Suceava și Brașov urmeaza ca aceasta Caravana sa ajunga la Timișoara • Toți cei interesați vor putea primi consultanța tehnica personalizata din partea experților Wienerberger…

- Este mesajul cu care Florin Piersic Jr. iși invita prietenii la Freak-Show, in data de 8 iunie, ora 20:00. Realizat după un material scris de Florin Piersic jr, in regia și interpretarea sa, FREAK SHOW este un spectacol dinamic, gandit astfel incat să țină publicul cu sufletul la…

- Dupa ce s-a tras copertina peste prima editie a Festivalului Internațional de Teatru pentru copii și tineret „Imaginarium”, conducerea Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, principalul organizator al evenimentului, considera a fost un eveniment incununat de succes. In perioada 21-27 mai 2018, a avut loc…

- Clubul Sportiv „Maraton’93” Lugoj a participat, in perioada 23-27 mai, la Galați, la cea de-a XXVI-a ediție a Cupei Danubius, tradiționala manifestare sportiva pentru persoanele cu dizabilitați, organizata de Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați. La concurs au participat…