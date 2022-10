Dovleacul de Halloween: Semnificații ascunse Ce e cu dovleacul și de ce toata lumea – cea occidentala mai ales, il idolatrizeaza in mod special de Halloween? Dovleacul are multe semnificații, in general, dar dovleacul de Halloween are unele ascunse! Sarbatoarea tuturor Sfinților – Halloween se apropie cu pași mari: e pe 31 octombrie. Dar cum sarbatoarea pica intr-o zi de luni, toata lumea dedica weekendului pregatirile de Halloween. In primul rand e pusa la punct costumația. Costumele de Halloween sunt tradițional modelate dupa figurile supranaturale, monștri, schelete, fantome, vrajitoare și diavoli.De-a lungul timpului, printre costumele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

