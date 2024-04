Când e ziua tatălui în 2024 – Idei de mesaje și cadouri Ziua Tatalui 2024 este un prilej minunat de a sarbatori tații și de a le oferi aprecierea și iubirea pentru contribuția esențiala pe care o au. Afla cand este Ziua Tatalui in 2024 și inspira-te cu idei de mesaje și cadouri pe care le poți oferi.Cand este Ziua Tatalui 2024, in RomaniaZiua Tatalui este o sarbatoare care este celebrata la date diferite, in funcție de țara. Romania a intrat, incepand din 2010, in randul țarilor care marcheaza Ziua Tatalui. Potrivit Legii 319/2009, in prima duminica din luna mai este sarbatorita Ziua Mamei, iar in cea de-a doua duminica este celebrata Ziua Tatalui.Asta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

