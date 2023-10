Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorii Hamas au folosit probabil arme nord-coreene in timpul atacului lor din 7 octombrie asupra Israelului, arata o inregistrare video a militanților și armele confiscate de Israel, in ciuda faptului ca Phenianul neaga ca inarmeaza gruparea militanta.

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Israelul se afla intr-o zona crepusculara: cele cinci fronturi in care se poate dezlanțui o noua invazieActualul conflict dintre Israel și Hamas este foarte lung și are multe puncte de plecare pentru o escaladare mai larga, noteaza publicația BILD, citand specialiști de la centrul pentru Orientul Mijlociu…

- Ambasadorul Romaniei in Israel, Radu Ioanid, a declarat miercuri ca va mai exista si maine un transport aerian, de 36 de oameni. ”Eu nu stiu unde sunt romanii neinregistrati, romanii care nu au apelat la noi”, a precizat Ambasadorul, referindu-se la cei cu dubla cetatenie, care au domiciliul in Israel.…

- Razboiul purtat in prezent de catre Israel in Fasia Gaza trebuie sa eradicheze miscarea islamista palestiniana Hamas, pentru a descuraja islamismul violent in lume, declara miercuri ministrul israelian al Informatiilor Gila Gamlie intr-un interviu acordat AFP.”Nu exista optiune si nici macar idee…

- O campanie detaliata de inducere in eroare a facut ca Israelul sa fie prins cu garda jos atunci cand gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat, sambata, un atac devastator, care a permis unei forte ce foloseste buldozere, deltaplane si motociclete sa infrunte cea mai puternica armata din Orientul…

- Cel putin 600 de persoane au fost ucise si peste 2.000 ranite ieri in Israel si Fasia Gaza, iar zeci de civili israelieni au fost luati ostatici dupa ce gruparea terorista Hamas, sprijinita de o alta organizatie terorista din zona, Jihadul Islamic, a lansat un atac-surpriza asupra Israelului. Este cea…

- Atacul lansat de Hamas impotriva Statului Israel a fost descris de corespondentul BBC Frank Gardner drept un „eșec colosal” al serviciilor israeliene de informații. Statul Israel dispune de una dintre cele mai extinse și mai sofisticate rețele de intelligence din Orientul Mijlociu, atat pe plan intern,…