- What’s Up și partenera lui s-au casatorit religios sambata, 23 septembrie. Evenimentul a avut loc in mare secret, fara prea mult tam-tam. Locația aleasa de cuplu pentru a sarbatori mariajul a fost una neașteptata, cei doi preferand simplitatea in detrimentul opulenței. Primele imagini de la nunta. What’s…

- Laurențiu Reghecampf a avut o prima reacție, asta dupa ce Corina Caciuc a anunțat ca este insarcinata. Antrenorul de fotbal este in culmea fericirii in aceste momente. Iata ce a transmis acesta prin intermediul rețelelor de socializare!

- Corina Caciuc a starnit un val de reacții in mediul online dupa ultima ei postare. Iubita lui Reghe a dat de ințeles ca ar fi insarcinata din nou. Ea si Laurentiu Reghecampf au deja un copil, pe Liam, nascut pe 19 mai 2022.In urma cu puțin timp, iubita lui Laurențiu Reghecampf a postat in mediul online…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc formeaza un cuplu de invidiat in showbiz-ul din Romania. Dupa divorul de Anamaria Prodan, antrenorul și-a regasit dragostea in brațele Corinei Caciuc și devenit tata a treia oara. Cei doi au un baiețel perfect, iar acum se pare ca familia lor ar putea sa se mareasca!

- Veste bomba in showbiz-ul romanesc! Corina Caciuc a dat de ințeles ca ar fi insarcinata! Iubita lui Laurențiu Reghecampf a postat o imagine de ziua antrenorului, care se pare ca ar putea sa fie anunțul unei noi sarcini. Aceasta a scris in descrierea imagini ”1+1=4”, iar felicitarile nu au intarziat…

- Laurențiu Reghecampf, 47 de ani, a condus in aceasta dimineața primul antrenament la CS Universitatea Craiova dupa revenirea ca A1 in Banie. „Reghe a sunat adunarea in aceasta dimineața. Pregatirile sunt in toi pentru duelul din weekend cu CFR Cluj”, au postat oltenii pe pagina oficiala de Facebook,…

- In ciuda tuturor gurilor rele, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc inca se iubesc. Dovada sunt cele mai recente fotografii facute publice de catre antrenor. Tehnicianul și partenera sa au ales sa mearga in vacanța la Paris, unde au petrecut cateva zile de relaxare singuri, fara micuțul Liam. FOTO…