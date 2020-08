Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații vranceni susțin ca liberalii din zona dau dovada de ”multa nerușinare și fac un spectacol penibil” cand iși fac campanie electorala cu realizarile guvernarii PSD. PSD Vrancea prin intermediul unui comunicat de presa susțin cu dovezi ca ceea ce s-a realizat pe DN2N și DN2R sunt de…

- Miercuri, 15 iulie, autoritațile au anunțat 11 noi cazuri de coronavirus la nivelul județului Maramureș. Este vorba despre persoane care doreau sa mearga in țari cu restricții și care aveau nevoie de dovada unui test negativ. ”Cele 11 cazuri/persoane noi confirmate la nivelul județului sunt rezultate…

- Bianca Dragusanu, Jojo, Gratiela Duban, Irina Fodor si Loulou, logodnica ”Justitiarului” Luis Lazarus, au adunat mii de aprecieri, din partea fanilor, pe conturile sociale, unde si-au postat poze in costume de baie. Ele sunt pazite cu strasnicie, la plaja, de partenerii lor de viata, alaturi de care…

- D-le Paul Voicu, incetați cu demagogia! Cum puteți sa prezentați ca succes cea mai mare dovada de incompetenta de care ați dat dovada toți cei implicați in proiectul de management al deșeurilor la nivelul Jud Alba?? Faptul ca noi, Consiliul Local Alba Iulia am gasit o solutie TEMPORARA prin platforma…

- Gabriela Cristea a slabit enorm și arata perfect, la un an de cand a devenit pentru a doua oara. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini, in care transformarea este vizibila, iar prietenii virtuali au felicitat-o pentru ambiția de care a dat dovada.Anul trecut in luna martie, Gabriela Cristea…

- Nu mai exista niciun dubiu! Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au impacat oficial! Daca sarutul dintre cei doi, surprins de paparazzii Spynews.ro, nu a fost de-ajuns, ei bine, faimosul om de afaceri a facut lumina in ceea ce privește acest subiect, eliminand orice urma de banuiala.

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mamaia, ca solicita de urgenta un dialog direct cu Guvernul Romaniei in vederea gasirii unor solutii comune pentru compensarea pierderilor din turism, in contextul…

- Numarul cazurilor de COVID-19 si cel al deceselor creste de la o zi la alta, iar virful pandemiei inca nu a fost atins, spun epidemiologii. Cu toate acestea, parcurile din Capitala au fost pline de 9 Mai. Oamenii au profitat de vremea frumoasa si s-au plimbat in grupuri mai mari de trei persoane, fara…