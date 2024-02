Stiri pe aceeasi tema

- Data la care pensiile vor ajunge in conturile pensionarilor in februarie este diferita, totul in funcție de alegerea facuta de seniori.Seniorii care au ales cardul bancar trebuie sa știe ca banii le vor fi virați in cont in data de 12, cel tarziu pe 13.Data este diferita pentru pensionarii care au ales…

- Data la care pensiile vor ajunge in conturile pensionarilor in februarie este diferita, totul in funcție de alegerea facuta de seniori.Seniorii care au ales cardul bancar trebuie sa știe ca banii le vor fi virați in cont in data de 12, cel tarziu pe 13.Data este diferita pentru pensionarii care au ales…

- Vești importante pentru doua zodii din horoscop! Nativii se pregatesc pentru cea mai importanta luna din acest an. Destinul vieții lor se va schimba din februarie, iar ei nu se așteapta la ce urmeaza. Nativii celor doua zodii vor duce o viața noua, cu preocupari diferite și noi pasiuni!

- Efectele lui Mercur retrograd din 13 decembrie 2023. 2 zodii sunt profund afectateAceasta mișcare astrala va schimba viețile tuturor in perioada urmatoare. Cu toate acestea, doar 2 zodii sunt profund afectate de Mercur retrograd din 13 decembrie 2023. Comunicarea cu apropiații se va schimba și nimic…

- Cu doar cateva saptamani ramase pana la finalul anului 2023, acum este momentul perfect pentru a ne defini rezoluțiile pentru viitor și pentru a acționa in conformitate cu ele. Intre 11 și 17 decembrie, vom experimenta o intensitate maxima a emoțiilor și a trairilor, ceea ce ne va ajuta sa conștientizam…

- Ești curioasa/curios de ce unii oameni par sa-și gestioneze finanțele fara efort, in timp ce alții se confrunta mereu cu probleme? Conform astrologilor, semnul tau zodiacal ar putea deține cheia abilitaților tale de gestionare a banilor. Ai mai jos lista cu zodii care nu știu sa-și gestioneze banii.…

- Anul 2024 aduce o schimbare cosmica care cu siguranța ne va zgudui finanțele. Banii conteaza, iar in acest an, totul se rezuma la a te adapta și la a urca pe valul schimbarii. Patru zodii sunt insa favoritele horoscopului in 2024 din punct de vedere al banilor. Anul trecut, planetele au decis sa agite…

- Astrologii au dezvaluit care dintre cele doisprezece semne zodiacale se vor bucura de mare noroc pe plan financiar, la inceputul ultimei luni din anul 2023. Decembrie vine la pachet cu oportunitați excelente pentru o parte dintre nativii din zodiac. Banii vin din surse total neașteptate. Ce arata horoscopul…