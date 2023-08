Stiri pe aceeasi tema

- Luna septembrie vine cu vești bune, dar și cu vești rele pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Ei bine, o zodie din toate cele 12 va fi foarte suparata in urmatoarea luna și asta pentru ca ea se va confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Nu va fi o luna buna pentru acești nativi din zodiac. Iata…

- RacCei nascuți sub semnul Racului traiesc mai mult in trecut decat ceilalți. Tot ceea ce a avut loc in trecut este de neinlocuit in ochii lor, iar acest lucru este valabil mai ales in ceea ce privește sentimentele pe care le prețuiesc cel mai mult.Din acest motiv, capacitatea lor de a trece peste trecut…

- Horoscopul lunii august 2023 vine cu surprize pentru trei zodii care se afla in fruntea listei cu cele mai norocoase semne. Astrele anunța o perioada binecuvantata de Univers, plina de romantism, vindecare, reușita și caștiguri financiare pentru trei nativi.

- O zodie nu va mai suporta singuratatea și va lua decizia de a se intoarce la o fosta iubire. Acești nativi au mari șanse sa fie din nou fericiți. Iata ce le rezerva astrele. Norocul poate fi de partea lor.

- 1. Berbecul (21 martie - 19 aprilie):Berbecii sunt cunoscuți pentru energia lor debordanta și pentru natura lor competitiva. Acești nativi au o dorința puternica de a-și impune punctul de vedere și de a fi mereu invingatori in orice dezbatere sau disputa. Cand cineva ii contrazice sau ii subestimeaza…

- Luna urmatoare, unii nativi pot sa revina la foștii parteneri. Va avea loc o impacare chiar atunci cand se așteptau mai puțin, dar nimic nu va mai fi la fel ca in trecut, asta pentru ca vor reuși sa iși rezolve vechile probleme din relație și vor incepe un capitol nou.

- Ultima parte din luna iulie se anunța o perioada dificila din punct de vedere emoțional pentru unii nativi, care vor avea de gestionat situații neplacute. Se vor simți copleșiți de probleme și se poate sa creada ca nimeni nu ii ințelege sau nu ii asculta.

- De cele mai multe ori, parinții care iubesc la nebunie job ul lor, iși inspira adesea copiii sa urmeze aceeași cariera, așa ca nu e de mirare ca unele semne zodiacale duc mai departe tradiția și aleg sa profeseze in același domeniul ca cel al mamei sau al tatalui lor.