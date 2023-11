Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Zilnic, aflam despre soferi vitezomani, despre inconstienti care se urca bauti la volan, asa ca-i firesc sa-ti pui intrebarea „Cine-i mai opreste, cine-i mai potoleste?”. In afara de politie… Exemplificam: „In data de 30 octombrie a.c. – se mentioneaza intr-un comunicat al IPJ Prahova – pe parcursul…

- F.T. In ziua de 24 octombrie, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au instituit mai multe filtre pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere inregistrate la nivelul județului in ultima perioada, in special pentru depistarea celor care conduc vehicule sub influența…

- Pentru asigurarea unui grad corespunzator al disciplinei, in perioada 6 – 8 octombrie, polițiștii maramureșeni au executat actiuni punctuale in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, in care s-a urmarit prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.…

- V. S. La sfarșitul saptamanii trecute, de vineri și pana duminica inclusiv, polițiștii și jandarmii prahoveni au desfașurat 11 acțiuni pentru prevenirea și descurajarea faptelor comise cu violența, a situațiilor de risc și pentru combaterea consumului de droguri, in cadrul carora, potrivit IPJ Prahova,…

- Ieri, 2 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au desfașurat activitați pentru reducerea riscului rutier, prin depistarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza. Activitațile au fost derulate pe DN1C – E576, in localitatea Jucu,…

- In zilele de sambata și duminica, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat misiunile pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, prevenirea și combaterea infracționalitații și creșterea gradului de siguranța pe drumurile publice. Astfel, pe…

- F. T. Pe parcursul celor cinci zile ale minivacantei prilejuite de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au fost organizate și desfașurate 26 de acțiuni, agentii rutieri prahoveni controland aproximativ 1500 de autovehicule, context in care…

- Angajatii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat zilele acestea atat in mediul urban, cat și in mediul rural, pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine și siguranța publica și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice din județ. In cadrul activitaților…