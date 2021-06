Stiri pe aceeasi tema

- Doar 30% din antreprenorii locali apeleaza la soluții de tip business information, pentru a afla informații despre partenerii de afaceri. cei mai mulți o fac pentru a accesa rapoartele de credit, incidentele de plata și inregistrarile in Buletinul Procedurilor de Insolvența, arata un studiu citat…

- Partidul Social Democrat a apreciat ca daca premierul Florin Citu ar fi dat curs soluțiilor propuse de social-democrați campania de vaccinare ar fi avut un alt rezultat. In schimb, ignorarea acestor idei a facut ca demersul vaccinarii sa reprezinte un ese

- Ministrul Sanatații Ioana Mihaila nu va face public raportul privind diferențele de decese COVID, precizand ca informațiile le-a prezentat in conferința de presa susțina joi la sediul instituției. Avand in vedere ca explicațiile ministrului Sanatații nu i-au convins pe jurnaliști, presa i-a adresat…

- Promisiuni de la București pentru Colterm. Societatea de termoficare primește zeci de milioane de lei ca sa poata achiziționa certificatele de emisii de gaze de efect de sera, pe care daca nu le-ar lua ar fi pasibila de o amenda uriașa. Nu are bani sa le cumpere și nu are nici primaria. Liberalii anunța…

- Primaria Timișoara, care din luna noiembrie pana in prezent a cazat in centrul de carantinare peste 2.500 de migranți ajunși in județ din Serbia, este pregatita sa ofere Consiliului Județean Timiș expertiza sa in gestionarea unui astfel de centru. Primarul Dominic Fritz saluta hotararea Consiliului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca premierul Florin Citu a fost propus de catre coalitia de guvernare, iar pentru ca acesta sa fie schimbat este nevoie ca intreaga coalitie sa ceara acest lucru, dupa ce a fost intrebat despre o eventuala revenire in functia de premier, asa cum…

- La o zi dupa ce s-a aflat ca preia interimatul la șefia Ministerului Sanatații, premierul Florin Cițu are agenda plina. In scurta vreme urmeaza sa inceapa discuții importante, ce preced ședința Executivului, prima dupa demitera lui Vlad Voiculescu din actuala echipa guvernamentala. La ora 11.30, de…

- Ludovic Orban a declarat miercuri ca PNL il susține pe premierul Florin Cițu. Reacția acestuia vine in contextul in care USR PLUS ar cere, in schimbul ramanerii la guvernare, retragerea lui Cițu din funcția de premier. „Consideram ca este mai importanta pentru Romania buna guvernare decat…