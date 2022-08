Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele a doi copii, cu varste de scoala primara, au fost descoperite in valize cumparate la licitatie intr-un depozit din Auckland, Noua Zeelanda, a confirmat joi politia, informeaza AFP.Potrivit inspectorului Tofilau Faamanuia Vaaelua, trupurile erau probabil conservate de mai multi ani si victimele…

- Politia din Noua Zeelanda a deschis o ancheta dupa ce o familie a gasit ramasite umane intr-o valiza pe care a cumparat-o de la o licitatie la un depozit, relateaza BBC. Niste locuitori din South Auckland au facut descoperirea ingrozitoare dupa ce au despachetat valizele cumparate. Politistii au demarat…

- Primaria din Sibiu a gasit o metoda inedita de a suplimenta bugetul local: scoaterea la licitatie a nu mai putin de 430 de locuri de veci. Cu un pret de pornire de la 5.000 lei, edilii spera sa obtina o suma cat mai mare din aceasta afacere.Noile locuri de veci cu care sunt ofertati sibienii se afla…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis spre validare, luni, 11 iulie, documentatiile pentru atribuirea contractelor necesare constructiei celor 3 loturi ale autostrazii Bacau-Pascani, cu o lungime de 77,39 kilometri.

- O pereche de schite in creta rare, reprezentand doi apostoli din "Cina cea de Taina" de Leonardo da Vinci si realizate la scurt timp dupa ce pictorul isi terminase capodopera, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii organizate de Sotheby's la inceputul lunii iulie Desenele, reprezentandu-i…

- Președintele PSD Bacau, Dragoș Benea, a avut o intalnire cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, despre foaia de parcurs a proiectului autostrazii A13, primind totodata confirmarea oficiala ca sectoarele Bacau – Pascani & Bacau – Focsani din A7 ”Autostrada Moldovei” vor fi scoase in licitație…

- Municipiul Targoviște, cu sediul in str. Revoluției nr. 1 – 3 din Targoviște, CUI 4279944, reprezentata legal prin Jr. Daniel Cristian STAN in calitate de Primar, in temeiul atribuțiilor conferite de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare in…

- SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL scoate la licitatie publica cu strigare , in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice : 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit); 2.…