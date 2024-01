Două vagoane au ars ca torţele în gara din Cluj-Napoca. Pompierii au aflat rapid cine a aprins focul Un incendiu a avut loc, duminica dimineața, in Gara din Cluj Napoca. Focul a cuprins doua vagoane dintr-o garnitura de tren care era garata. Pompierii au intervenit la un incendiu produs la doua vagoane dintr-o garnitura dezafectata, garata pe o linie adiacenta din Gara Cluj-Napoca, informeaza ISU Cluj. Oamenii strazii au vrut sa se incalzeasca […] The post Doua vagoane au ars ca tortele in gara din Cluj-Napoca. Pompierii au aflat rapid cine a aprins focul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit duminica dimineața pentru stingerea flacarilor care au cuprins doua vagoane staționate in Gara Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, care au acționat pentru stingerea flacarilor. Acestea…

- Pompierii au intervenit duminica dimineața la un incendiu produs la doua vagoane dintr-o garnitura dezafectata, garata pe o linie adiacenta din Gara Cluj-Napoca. Un barbat cu arsuri ușoare și suspiciuni de intoxicație cu fum a fost transportat la spital.

- Focul a izbucnit la o casa naționalizata din centrul orașului, in jurul orei 4. Acoperișul casei a luat foc, iar flacarile s-au extins cu repeziciune. Pompierii din Craiova au intervenit cu trei autospeciale de lucru cu apa si spuma. 15 persoane s-au autoevacuat și au privit ingrozite cum flacarile…

- Un incendiu a izbucnit astazi pe strada Beiusului din Oradea. Potrivit ISU Bihor apelul care sesiza producerea unui incendiu la o gospodarie de pe strada Beiusului din Oradea a fost primit in dispeceratul ISU Bihor, in jurul orei 15.20, moment in care la adresa indicata de apelant au fost mobilizate…

- Peste 100 de hectare de vegetatie uscata au fost afectate de un incendiu in judetul Tulcea, iar pompierii au stins focul dupa mai bine de cinci ore, potrivit news.roReprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulea au anuntat ca seara trecuta, pompierii Detasamentului Tulcea au intervenit…

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. Nu au fost inregistrate victime.„Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta.…

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. Nu au fost inregistrate victime.”Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta.La…

- Pompierii clujeni au intervenit sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un subsol al unui bloc de locuințe situat pe strada Bucegi din municipiul Cluj-Napoca.„Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea flacarilor care…