Două trenuri au fost cît pe ce să se lovească în Germania. Motivul Doua trenuri au fost cit pe ce sa se loveasca pe ruta Bavaria-Tirol din cauza accentului prea puternic al unuia dintre mecanici. Doar reacția mecanicului, care a avut timp sa frineze in caz de urgența, a impiedicat o coliziune intre doua trenuri pe ruta Garmisch-Partenkirchen-Reutte, pe un singur fir, in Tirol. Trenul care se indrepta spre Reutte s-a oprit in stația Griesen la doar 20 de metr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

