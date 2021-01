Stiri pe aceeasi tema

- Companiile pot oferi angajaților care lucreaza de acasa bani pentru utilitați și achiziția de echipamente de birou. PwC: Doua treimi angajatori spun ca vor aplica aceasta facilitate fiscala Doua treimi dintre respondentii unui sondaj organizat de PwC Romania in randul reprezentantilor mediului de afaceri…

- Modificarile recente aduse Codului fiscal vin în sprijinul companiilor, considera majoritatea respondenților (56%) în cadrul unui sondaj realizat de PwC România, iar facilitatea care va fi aplicata de cele mai multe companii (67%) vizeaza beneficiile pentru angajații aflați în…

- Ministerul Finantelor a anuntat vineri ca a decis mentinerea unor facilitati fiscale, astfel contribuabilii care aveau datorii la buget in 31 martie 2020 pot cere anularea dobanzilor si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale pana la 31 martie 2021, inclusiv, termen…

- In Monitorul Oficial din 21.12.2020 au fost publicate doua legi importante care aduc modificari Codului fiscal si Codului de procedura fiscala (Legea 295 si Legea 296). Articolele de lege publicate reglementeaza mai multe aspecte cu privire la distribuirea impozitului pe profit la nivelul grupurilor…

In Monitorul Oficial din 21 decembrie au fost publicate doua legi importante care aduc modificari Codului fiscal si Codului de procedura fiscala (Legea 295 si Legea 296).

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 10 din Legea 241/2005, in sensul instituirii unor masuri care au ca scop facilitarea recuperarii prejudiciului produs prin savarsirea infractiunilor, precum si evitarea efectuarii de cheltuieli cu detentia condamnatului.…

- Președintele Romaniei – Klaus Iohannis a participat, joi, la ședința de Guvern in care s-au stabilit noi masuri in combaterea pandemiei. Iohannis a anunțat ca școlile vor trece toate in online, angajații și din public și din privat vor trece la telemunca, magazinele trebuie sa fie inchise seara cel…