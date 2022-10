Stiri pe aceeasi tema

- Distinctii de aur, argint si bronz pentru repreazentantele CS Farul CSS1 Constanta si CS Farul CSM Constanta. Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit un regal de gimnastica artistica, Campionatul National individual Open si al reprezentativelor de club, dar si RomGym Trophy, intrecere internationala.…

- Sportivii Clubului Sportiv Municipal Timișoara, secția de haltere, au participat in perioada zilele trecute la Campionatul Național de Haltere Juniori mari – 20 ani, finala, desfașurat la Ovidiu, judetul Constanța. Clubul banatean a obținut o medalie de bronz prin sportivul Alexandru Dan Boțoaca, in…

- Performanța remarcabila pentru luptatorul Florin Maghiran! Tanarul și ambițiosul sportiv, antrenat de Cornel Cornea, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național de Lupte U20, gazduit de Sala Sporturilor din Targu Mureș, la inceputul lunii octombrie. Luptatorul de la CS Targoviște a obținut bronzul…

- Baieții au vorbit din nou despre fetele din casa Mireasa. Tinerii au facut pronosticuri, au spus pe cine plac și cu cine s-ar vedea pe viitor. In ediția de pe 7 septembrie 2022 de Mireasa fetele au putut viziona o inregistrare cu baieții care vorbeau despre ele.

- FOTO| Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Mihaela Mih Dehelean, medalie de bronz la Campionatul Național de Culturism și Fitness: Progres vizibil de la o competiție la alta FOTO| Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Mihaela Mih Dehelean, medalie de bronz la Campionatul Național de Culturism și Fitness: Progres…

- Fetele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, insa cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in 2021 in Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. Fii…

- Reprezentantii clubului de pe litoral au luat medalii in sase probe, obtinand doua distinctii de aur si patru de bronz. Campionatul National de Viteza la kaiac canoe, intrecere rezervata categoriilor de varsta juniori I, II si cadeti, de la Bascov Budeasa, le a adus prezente pe podium si sportivilor…