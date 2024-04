Stiri pe aceeasi tema

- Baris Rareș Cristian, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, a participat la probele de 60m viteza și 200m viteza din cadrul Campionatului Național de Sala la Atletism care s-a desfașurat in sala „Ioan Soter” din București, pentru categoria de varsta U14(2011-2012). Acesta a caștigat…

- Sportivii de la sectia de Kempo a CSM Constanta au participat la prima lor competitie oficiala sub culorile clubului, Campionatul National de Kempo MMA si Submission pentru juniori si seniori, care s a desfasurat in Sala "Apolloldquo; din Bucuresti. Stefan Orza categoria 75 kg a avut o evolutie foarte…

- Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern a organizat prima intrecere in acest an. Astfel, copiii de 10 si 11 ani au luat startul la Campionatul Regional, competitie ce s a desfasurat simultan in trei centre regionale Bacau, Bucuresti si Targu Mures si a reprezentat etapa preliminara in vederea…

- Campionatul National de Sambo pentru seniori, intrecere desfasurata la Bucuresti, le a adus din nou medalii surorilor Valvoi, de la CS Farul Constanta.La categoria 65 kg, Anda Mihaela Valvoi a cucerit medalia de aur, devenind astfel campioana a Romaniei, in vreme ce, la categoria 54 kg, Denisa Nicoleta…

- Ilinca Bocioaca este performera clubului campinean AIKO la Campionatul Național de Karate SKDUN, dupa ce a caștigat intrecerea feminina la categoria kata. Ilinca a mai obținut și medaliile de bronz in intrecerile de kumite Ippon shobu și kumite sanbon shobu. Sportiva pregatita de antrenorul Gabriel…

- MEDALII… Noi rezultate notabile pentru atleții de la C.S “Viitorul” Vaslui. Sportivii antrenați de Laurențiu Maxim au obținut șase medalii, dintre care una de argint și cinci de bronz, la Campionatul Național de Aruncari Lungi. La finalul saptamanii trecute, la București, sportivii secției de atletism…

- Ștafeta de 4×2 tururi a CSM Focșani 2007, locul 4 Campionatul Național de atletism in sala, seniori și tineret, etapa finala, desfașurata in zilele de 17 și 18 februarie in Sala „Ioan Soter” din București, a avut la start și atleți vranceni, intre care Mario Dobrescu, elevul profesorului Gheorghe…