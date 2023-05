Două rusoaice fugite din țară ar fi fost otrăvite. Germania anchetează cazul O jurnalista rusa si o militanta care au participat la o conferinta la Berlin au raportat probleme de sanatate putand duce la suspiciunea de otravire. „A fost deschis un dosar pe baza informatiilor disponibile”, a declarat pentru saptamanal un purtator de cuvant al politiei din Berlin. Aceasta din urma nu a putut fi contactata imediat pentru a raspunde AFP. Doua rusoaice fugite din țara ar fi fost otravite Media rusa de investigatie Agentstvo a publicat saptamana aceasta o ancheta in care relateaza problemele de sanatate intampinate de doua participante la o reuniune a unor disidenti rusi, pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

