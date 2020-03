Două Range Rover s-au ciocnit în Centru din cauza unui taximetrist Soferul ultimului autoturism a incercat sa il evite si a intrat pe sensul opus de mers, unde s-a ciocnit cu un alt Range Rover, care apartinea unui medic dentist. Masina medicului a fost lovita la randul ei, de un alt autoturism, o Toyota. Soferul primului Range Rover s-a lovit la nas in urma impactului si a fost transportat la spital. In acelasi timp, soferul taximetrului a fost lasat pe jos, deoarece politistii i-au luat permisul de conducere. Potrivit informatiil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata pe DN79 Oradea – Arad, in localitatea Avram Iancu din Bihor, dupa ce un tractor a intrat in coliziune cu un autoturism.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in județul Bihor, pe DN79…

- Accident grav pe DN 14B, langa Blaj, in aceasta dimineața, dupa ce un autoturism ar fi derapat pe carosabilul umed și a intrat in coliziune cu o mașina de poliție. Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, pe DN 14B, in apropiere de municipiul Blaj, dupa ce șoferul unui…

- Un conducator auto în vârsta de 25 de ani, din județul Cluj, din cauza vitezei în curba s-a rasturnat cu mașina pe marginea drumului. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ. „Am primit o solicitare ca…

- Doua persoane au suferit multiple traumatisme in urma unui accident rutier produs intre localitatile galatene Cuca si Baleni. Soferul unei autoutilitare a efectuat o depasire hazardata si a lovit frontal un alt autovehicul care circula regulamentar pe sensul opus de mers.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Petrești. Un autoturism a intrat in gardul unitații militare Petrești dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza poleiului ACCIDENT rutier in Petrești. Un autoturism a intrat in gardul unitații militare Petrești dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului…

- Un accident iesit din comun a avut loc la o spalatorie auto din Statele Unite.Soferul unui autoturism, aflat în curtea spalatoriei, a dat în marsarier fara sa fie atent, pâna a intrat peste alt autoturism, aflat în interior.Citește continuarea pe Știrile ProTV.

- Cinci persoane au fost ranite sambata, dupa ce mașina in care erau s-a ciocnit cu un TIR, in localitatea Baraști din comuna Boroaia, județul Suceava.Potrivit ISU Suceava, accidentul s-a produs in localitatea Baraști din comuna Boroaia. Citește și: ALERTA METEO Ninsori și temperaturi…

- Accident rutier cu sofer incarcerat la Ploiesti, dupa miezul noptii. La intersectia dintre strazile Plaiesilor si Maresal Averescu, un autoturism a intrat intr-un gard de beton. Soferul a fost gasit incarcerat si inconstient. Din primele date se pare ca un tanar de 21 de ani care conducea un autoturism…