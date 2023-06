Două proiecte importante vor prinde contur în localitatea Butimanu, în asociere cu CJD Drumul comunal 159, Decindea- Barbuceanu, din localitatea Butimanu, dar și strazile comunei care nu sunt asfaltate la acest moment vor intra in reabilitare. Proiectul va fi susținut financiar in cota parte de catre primaria Butimanu și Consiliul Județean Dambovița, in cadrul Planului Județean de Dezvoltare Locala. In cadrul aceluia plan, comuna a obținut finanțare și pentru inființarea unui teren sintetic. "Vești extraordinare pentru comuna Butimanu! Incepem marea asfaltare și o sa avem și o baza sportiva moderna! Venim cu fapte, nu cu vorbe! Doua proiecte extrem de importante vor prinde viața… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

