Două persoane au murit în Japonia în urma vaccinării cu doze de la Moderna. Reacția companiei Ministerul japonez al Sanatații a declarat sambata ca doua persoane in varsta de 30 de ani au murit la cateva zile dupa ce au primit al doilea vaccin Moderna impotriva COVID-19, scrie voanews.com. Oficialii spun ca dozele folosite provin din stocuri care au fost suspendate joi dupa descoperirea unor contaminanți. Ministerul a declarat ca autoritațile nipone inca cerceteaza cauza deceselor, care au avut loc la inceputul acestei luni. Guvernul japonez și Moderna au spus ca nu au fost identificate probleme cu vaccinul suspendat, iar suspendarea este o masura de precauție. Takeda, distribuitorul autorizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In acest moment, nu avem nicio dovada ca aceste decese sunt cauzate de vaccinul Moderna COVID-19”, au transmis companiile Moderna și Takeda, dupa ce autoritațile din Japonia anunțasera sambata ca investigheaza decesele a doi barbati care au primit vaccinuri anti-COVID-19 de la Moderna, informeaza HotNews.ro…

- Pierderea de vieți omenești este un lucru pe care il luam foarte in serios, declara reprezentanții Moderna și Takeda, distribuitorul autorizat al companiei, dupa ce doua persoane au murit dupa vaccinarea cu Moderna, informeaza Mediafax. Takeda și Moderna au fost notificate sambata cu privire la decesele…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost inoculați cu vaccinuri produse de compania Moderna din loturi care au fost anterior suspendate din cauza descoperirii de contaminanți, a declarat sambata ministerul japonez...

- Autoritatile japoneze investigheaza moartea a doi barbati care au primit vaccinuri Moderna impotriva Covid-19 din loturi a caror utilizare a fost suspendata din cauza contaminarii, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii de la Tokyo.

- Doua persoane au murit dupa ce au fost imunizate cu vaccinuri produse de compania Moderna din loturi care au fost anterior suspendate din cauza descoperirii de contaminanți, a declarat sambata ministerul japonez al sanatații, citat de Reuters. Barbații au murit luna aceasta, la cateva zile dupa primirea…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost inoculați cu vaccinuri produse de compania Moderna din loturi care au fost anterior suspendate din cauza descoperirii de contaminanți, a declarat sambata ministerul japonez al sanatații, citat de Reuters.

- Japonia a anuntat joi suspendarea utilizarii a 1,63 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania americana Moderna, dupa semnalarea prezentei unor impuritati in trei loturi distribuite in tara. Pana ca loturile sa fie retrase temporar, mii de persoane au fost deja imunizate cu…

- Japonia a anuntat joi suspendarea utilizarii a 1,63 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania americana Moderna, dupa semnalarea prezentei unor impuritati in trei loturi distribuite in tara, relateaza AFP. Grupul farmaceutic nipon Takeda, care importa si distribuie in Japonia…