Două persoane au fost omorâte de talibani pentru că au pus muzică la o nuntă Luptatorii talibani au ucis doi invitați de la o nunta pentru ca au pus muzica, au declarat sâmbata oficialii locali și martorii, un act condamnat de guvernul taliban, relateaza AFP.

Un apropiat al uneia dintre victime a declarat ca militieni talibani au deschis focul în timpul unei nunti organizate în orasul Sorkhood, pentru ca invitati au fost prinsi în timp ce ascultau muzica afgana, omorând doua persoane si ranind alte doua, relateaza AFP.

Orice muzica profana a fost interzisa de catre talibani în timpul precedentului lor regim, în perioada 1996-2001.

Sursa articol: hotnews.ro

