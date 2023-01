Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care sunt acuzați trei barbați din Campia Turzii a ramas in pronunțare pentru data de 21 decembrie 2022, la Tribunalul Cluj. Varga Alexandru, Varga Ovidiu Vasile și Coloji Florian sunt acuzați de omor, ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru un scandal din 2021, in care au…

- Nr. 54360 din 07 Decembrie 2022 BULETIN DE PRESA Doua persoane retinute de politisti pentru tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Urziceni au retinut in cursul zilei de ieri, 06 decembrie a.c., doua persoane in varsta…

- Luni, 14 noiembrie, polițiștii sigheteni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Sighetu Marmației pe numele unui barbat de 39 de ani din municipiu. Acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 1 an și 224 de zile pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea…

- Polițiștii din Calarași au reținut 13 persoane pentru savarșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar in urma a 14 percheziții au descoperit 180 de kg de tutun marunțit și instalații electrice improvizate. Reamintim, la data de 24 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului…

- Magistrații Judecatoriei Gherla au dispus masura arestarii preventive a unui barbat in varsta de 35 de ani pentru savarșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit IPJ Cluj, la data de 26 Octombrie 2022, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați,…

- Ieri, 19 octombrie, polițiștii din cadrul Biroului Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 42 de ani. Acesta a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea de 2 ani și 3 luni, pentru comiterea infracțiunilor de ultraj…

- Miercuri, 19 octombrie, polițiștii din cadrul Biroului Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 42 de ani. Acesta a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea de 2 ani și 3 luni, pentru comiterea infracțiunilor de…

- Duminica, 16 octombrie 2022, polițiștii din Alba Iulia au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 31 de ani, din comuna Șona, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina acestui s-a reținut faptul ca, in…