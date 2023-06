Stiri pe aceeasi tema

- Munitii din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite pe un lan de langa satul Magdacești, raionul Criuleni. Potrivit comandantului Batalionului Geniu, colonel Gheorghe Racu, obiectele explozive au fost gasite in timp ce se efectuau lucrari agricole.

- Genistii din Batalionul „Codru” au descoperit un arsenal de munitii din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, langa satul Magdacești, raionul Criuleni, anunța reprezentanții Ministerului Apararii.

- Piscina Alma Rezidence este prima piscina din zona Turzii care iși anunța in mod oficial deschiderea in sezonul cald 2023. Piscina Alma Rezidence, situata la ieșire din Turda, in satul Copaceni, comuna Sandulești, iși deschide porțile sambata, 27 mai 2023. Și restul piscinelor anunța ca se pregatesc…

- Lucrari de intreținere efectuate in clopotnița veche a unei biserici din Straja au dus la o descoperire interesanta, un adevarat arsenal de muniție din al Doilea Razboi Mondial.Luni, in jurul orei 15.00, un apel la 112 direcționat la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a anunțat ca la ...

- Lacul Tarnița, aflat la o distanța de aproximativ 60 de km de Turda și o ora cu mașina, este o destinație perfecta de weekend. Pe langa traseele de drumeție precum Piatra lui Lucaci sau Piatra lui Dan, puteți sa va bucurați de o zi la plaja sau chiar de cateva ore cu caiacul sau barca [...] Articolul…

- Incepand de astazi doua transporturi agabaritice vor tranzita Autostrada Transilvania, potrivit CNAIR. In perioada 21.04.2023 – 24.04.2023 se vor desfașura doua transporturi cu depașiri pe traseul: Targu Mureș – A3 – Chețani – DN15 – A3 – A10 – A1 – Holdea – DN68A – A1 – Nadlac II PTF. Lațimea maxima…

- Douafemei din comuna Luna, sat Gligorești, au fost gasite moarte in casa, iar o vecina a alertat Poliția. Una dintre femeile decedate avea 65 de ani, iar cealalta 90 de ani. Cel mai probabil, cauza decesului a fost inhalarea de gaze. ”La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 21.15, polițiștii au fost…

- Primarul Matei Cristian a fost in teren sa vada care este stadiul lucrarilor la Cartierul Primaverii. Potrivit edilului… „In curand doua strazi din acest cartier vor fi transformate complet. Astazi au fost asfaltate trotuarele strazii Ion Luca Caragiale, iar pe strada Octavian Goga, se pregatește carosabilul…