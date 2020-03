Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua decese din cauza noului coronavirus au fost confirmate marți seara in Romania, numarul total al persoanelor care au murit pana in prezent ridicandu-se la 82, anunța Grupul de Comunicare Strategica. . Este vorba despre un barbat de 70 de ani din județul Sibiu și un barbat de 70 de ani din județul…

- Marti seara, au fost confirmate inca doua decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, fiind vorba despre doua femei de 84 si, respectiv, 61 de ani, prima din Capitala, iar cea de-a doua din Satu Mare. Ambele femei aveau multiple afectiuni cronice, intre care insuficienta cardiaca cronica…

- Marti seara, a fost confirmat inca un deces in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, fiind vorba despre o femeie de 84 de ani din Capitala, internata saptamana trecuta la Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. Aceasta suferea de mai multe afectiuni cronice, precum fibrilatie atriala,…

- Alte doua decese ale unor persoane confirmate cu coronavirus au fost anuntate luni dupa-amiaza, fiind vorba despre doi barbati, de 57 si 70 de ani, din judetul Timis. Bilantul mortilor a urcat la 46.

- 186 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Bilanțul in Romania a ajuns la 762 de persoane infectate, dintre care 79 au fost declarate vindecate și externate. Pana in acest moment, in Romania au murit 8 persoane din cauza noului virus, insa toate aveau boli cronice…

- In județul Suceava au fost confirmate inca patru cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. Potrivit unor informații neoficiale inca, una dintre cele patru persoane ar fi din comuna Bosanci, iar celelalte trei din municipiul Suceava. Numarul sucevenilor infectați cu noul coronavirus a ajuns…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus .Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iasi, 2 in Suceava, 2 in Neamt si cate unul in Ialomita, Mures, Botosani, Bistrita…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus), anunța autoritațile. Pana sambata, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost…