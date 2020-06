Stiri pe aceeasi tema

- Constituirea comisii de ancheta pentru "operatiunea sparanghelul" a fost aprobata de plenul reunit cu 223 voturi "pentru", 74 "impotriva" si 40 de abtineri, potrivit Agerpres. Solicitarea de infiintare a comisiei de ancheta a fost semnata de liderii PSD, Pro Romania si ALDE, Marcel Ciolacu,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august, potrivit…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție, care sunt majoritare in Senat, au introdus o modificare…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni la Digi 24 ca liderii PSD, ALDE și Pro Romania, anume Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta ca nu vor sa voteze in Parlament decretul prezidențial privind prelungirea starii de urgența și i-a numit in acest sens ca fiind „criminali”…