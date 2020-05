Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.712 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate și externate. In județul Timiș, dupa cinci rapoarte zilnice in care numarul pacienților infectați de la inceputul pandemiei pana acum a ramas neschimbat, astazi […] Articolul Doua noi cazuri de coronavirus confirmate in Timiș, dupa mai multe zile cu niciun caz. Vezi situația pe județe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .