Aproape 2 miliarde de dolari au fost cheltuite pe terenuri virtuale in ultimele 12 luni, in timp ce oamenii și companiile se intrec in a se impune in metavers, arata un studiu citat de BBC . Cu toate acestea, mai sunt ani buni pana cand metaversul va deveni un spațiu unic online in care oamenii pot trai, lucra și se pot juca in realitate virtuala. Voxels este una dintre zecile de lumi virtuale care se descriu ca fiind metaversuri. Este derutant, deoarece oamenii vorbesc adesea despre „metavers” ca și cum ar exista unul singur. Dar pana cand o platforma incepe sa domine sau pana cand aceste lumi…